من السائق الشخصي إلى حارس مرمى روحه .. من هي العضو الجديد في فرقة "بينك فلويد" العالمية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد الشيخ

أعلن "روجر ووترز" أحد مؤسسي الفرقة الغنائية العالمية "بينك فلويد" زواجه للمرة الخامسة، وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي "أنا سعيد جدًا، أخيرًا حارس المرمى"

فمن هي حارس مرماه الروحي

في مقابلة عام 2018 قال ووترز:

"التقيتها في إحدى حفلاتي الموسيقية منذ عامين. عندما كنت أعمل في شركة استئجار سيارات، وقد كانت تقود السيارة التي كانت تقلني"

ويستكمل .. "كنت في مكان واحد لمدة أسبوعين وكانت هناك العديد من الانتقالات بين الفندق والملعب الذي سيقام فيه حفل غنائي لي. جلس مدير أعمالي معها في المقدمة وتحدثوا ، بينما بقيت في الخلف. شيءٌ ما عنها جذبني. وذات يوم قلت: معذرة، هل أخبرك أحد من قبل أن لديك عظام وجنتان جميلتان؟"

جدير بالذكر أن "ووترز" كان متزوجًا من حبيبة طفولته جوديث "تريم" عام 1969 قبل طلاقهما في عام 1975. وتوفيت تريم بسرطان الثدي في عام 2001.

وتزوج بعدها من "كارولين كريستي" إحدى أعضاء الطبقة الأرستقراطية البريطانية، في عام 1976 ، قبل أن يتزوج لاحقًا من بريسيلا فيليبس في عام 1993.

كما تزوج من المخرجة الأمريكية "لوري دورنينغ" عام 2012 ، قبل انفصالهما في عام 2015. ولدى "ووترز" ثلاثة أطفال ، بينهم ابن وابنة.