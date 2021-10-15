شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات النزلاء يثيرون الشغب في سجن روسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل إعلام روسية أمس الجمعة، أن عشرات النزلاء قاموا بأعمال شغب في سجن بجنوب روسيا في حين تم تعزيز الوجود الأمني لقمع الاحتجاجات.

وقالت وكالة تاس للأنباء إن أعمال الشغب التي شارك فيها نحو 200 نزيل كانت موجهة ضد نظام السجون، في حين نقلت قناة بازا المحلية على تليجرام عن مصادر لم تسمها قولها إن حوالي 600 سجين شاركوا في الاحتجاج.

ونقلت الوكالة عن مسؤول معني بحقوق الإنسان في إقليم أوسيتيا الجنوبية قوله "الوضع مستقر وحتى الآن تحت السيطرة".

وأضاف أن الشرطة طوقت السجن.

وقالت قناة بازا إن قوات الشرطة الخاصة تستعد لاقتحام المبنى الذي يضم مثيري الشغب في مجمع السجون الواقع بمدينة بلاد القوقاز.