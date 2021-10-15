شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد في قندهار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأزهر عن إدانته التفجيرات الإرهابية الغادرة التي استهدفت مسجدًا في مدينة قندهار بأفغانستان وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال الأزهر في بيان له اليوم، إنَّ اللعب على وتر اختلافات المذاهب الإسلامية، واستغلاله لإراقة الدماء وترويع الآمنين - لهو خيانة لتعاليم الإسلام التي دعت إلى اعتماد الحكمة والموعظة والجدال بالحسنى في الدعوة إلى الله.

وعبر الأزهر عن خالص العزاء إلى الشعب الأفغاني في ضحايا هذه التفجيرات الإرهابية.