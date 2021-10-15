السعودية تؤكد على وقوفها مع الشعب اللبناني

15 أكتوبر , 2021
الجيش اللبناني يطوّق الطيونة في مواجهة الاشتباكات في 14 أوكتوبر (اسوشييتد برس)
الرياض: قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوم الجمعة إن المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأسرع وقت.
وتصاعد التوتر في لبنان بسبب التحقيق في الانفجار الضخم الذي وقع العام الماضي في بيروت وتحول اليوم الخميس إلى أسوأ أعمال عنف
في الشوارع منذ أكثر من عشر سنوات، مما أسفر عن مقتل ستة من الشيعة بالرصاص وأعاد للأذهان أشباح الحرب الأهلية في البلاد والتي دارت
رحاها بين عامي 1975 و 1990. وأكدت الخارجية السعودية "وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق".
وقال البيان السعودي "تتطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية
الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء".
قتيل و8 مصابين في إطلاق نار قرب احتجاج ضد قاضي التحقيق في انفجار بيروت
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