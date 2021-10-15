باريس سان جيرمان يعود لسكة الانتصارات

واستعاد فريق باريس سان جيرمان بذلك توازنه بعد هزيمته أمام مضيفه رين بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، قبل التوقف الدولي.

ونجح المهاجم الشاب كيليان مبابي في خطف الفوز لفريقيه باريس سان جيرمان، في غياب النجمين ميسي ونيمار.



فاجأ فريق أنجيه يفه وصعقه بالهدف الأول عن طريق لاعب خط الوسط أنجيلو فولغيني الذذي تقدم لفريقه في الدقيقة 36.

وضغط باريس سان جيرمان مع حلول الشوط الثاني، ونجح في إدراك التعادل بالهف الأول عن طريق دانيلو بيريرا في الدقيقة 69.

وقبل نهاية المباراة نجح النجم كيليان مبابي في إحراز هدف الفوز لباريس من ركلة جزاء، احتسبها الحكم، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

بهذا الفوز رفع نادي باريس سان جيرمان رصيده إلى 27 نقطة من 10 مباريات، ليطير بعيدًا بصدارة ترتيب الدوري الفرنسي.



وابتعد باريس سان جيرمان، بفارق 9 نقاط كاملة عن وصيفه لانس الذي يحل ضيفا على مونبيليه يوم الأحد المقبل.