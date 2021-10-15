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مقتل جنديين تركيين وإصابة 4 بانفجار شمال إدلب

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن جنديين قُتلا، وأصيب 4 آخرون من القوات التركية، إثر انفجار عبوة ناسفة، شمال مدينة إدلب.

 

وذكر المرصد عبر موقعه الإلكتروني، الجمعة، أن ”عبوة ناسفة استهدفت آليات للقوات التركية على طريق إدلب- باب الهوى ما أدى لمقتل جنديين وإصابة 4.

 

ولفت إلى رصده ”انفجارًا عنيفًا سُمع صداه في محيط مدينة معرة مصرين شمال إدلب، نتيجة عبوة ناسفة انفجرت تزامنًا مع مرور رتل للقوات التركية“.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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