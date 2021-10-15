شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة تنشئ هيئة جديدة لتطوير 4 محافظات مطلة على البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجمعة، أمرًا ملكيًا يقضي بإنشاء هيئة للإشراف على تطوير 4 محافظات ساحلية مطلة على البحر الأحمر، غرب البلاد.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، إن ”الأمر الملكي نص على إنشاء هيئة لتطوير: ينبع، وأملج، والوجه، وضباء، وهي 4 محافظات تتبع الأولى منها منطقة المدينة المنورة، فيما تتبع المحافظات الثلاث الباقية منطقة تبوك، شمال غرب المملكة“.

وسيكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وهو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما يعين أعضاء مجلس الإدارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، الملك سلمان.