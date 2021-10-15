"هيومان رايتس" تخشى على مصير ناشطة قطرية تلقت تهديدات من عائلتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعربت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“، اليوم الجمعة، عن مخاوفها بشأن ناشطة قطرية أوردت أنها تلقت تهديدات من عائلتها بعد عودتها من بريطانيا حيث تقدمت باللجوء هناك.

وفي أيلول/سبتمبر، عادت ”نوف المعاضيد“ الناقدة البارزة لوضع المرأة في بلدها المحافظ إلى قطر قبل أن تذكر في سلسلة تغريدات تلقيها تهديدات.

وتوقفت ”نوف“ عن النشر على وسائل التواصل الاجتماعي منذ يومين، كما أنها لا تجيب على المكالمات الهاتفية.