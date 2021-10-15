مباحث التموين تكشف عن صوامع مصابة حشريا بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملة نوعية بنطاق محافظة الشرقية.

أسفرت تاحماة عن ضبط 66 قضية أبرزها ضبط 1263 طن قمح مستوردة معبأة داخل الصوامع "مصابة حشرياً"، 66 طن خليط زوائد معبأ داخل شكائر بها نقص فى الأوزان بمقدار 78 جرام فى الشيكارة الواحدة زنة الـ40 كيلو جرام.

المدير المسئول عن إحدى الشركات لإنتاج الدقيق الفاخر كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.