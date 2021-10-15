في السعودية.. تعيينات وإعفاءات في عدد من المناصب الوزارية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أكتوبر 2021 10:22 مساءً - منذ 34 ثانية

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامره بالتعيين والإعفاء في عدد من المناصب الوزارية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وبموجب الأوامر الملكية، التي صدرت اليوم الجمعة فقد تم تعيين فهد بن عبد الرحمن بن داحس الجلاجل وزيرا جديدا للصحة، وذلك إثر إعفاء توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة، من منصبه.

وفي قطاع وزاري آخر، أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بتعيين توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.

وشملت الأوامر، ترقية الفريق الركن، مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع، إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائداً للقوات المشتركة.

وتم إعفاء عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز العريفي، مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية من منصبه.

وجرى تعيين عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز العريفي، مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.