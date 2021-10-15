شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين بشدة تفجيراً استهدف مسجداً في قندهار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الذي استهدف مسجداً في مدينة قندهار الأفغانية، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية ، معربةً عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.