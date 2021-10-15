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بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.. نزاع بين عشيرتين في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع نزاع عشائري بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع بين عشيرتين ضمن منطقة الفضيلية"، مبيناً أن "النزاع استخدمت فيها اسلحة خفيفة ومتوسطة".

وأضاف، أن "قوة امنية دخلت الى المنطقة في محاولة للسيطرة على الوضع واعتقال مثيري النزاع".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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