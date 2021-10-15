انت الان تتابع خبر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.. نزاع بين عشيرتين في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع نزاع عشائري بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع بين عشيرتين ضمن منطقة الفضيلية"، مبيناً أن "النزاع استخدمت فيها اسلحة خفيفة ومتوسطة".
وأضاف، أن "قوة امنية دخلت الى المنطقة في محاولة للسيطرة على الوضع واعتقال مثيري النزاع".
وأضاف، أن "قوة امنية دخلت الى المنطقة في محاولة للسيطرة على الوضع واعتقال مثيري النزاع".