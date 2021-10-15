بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.. نزاع بين عشيرتين في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع بين عشيرتين ضمن منطقة الفضيلية"، مبيناً أن "النزاع استخدمت فيها اسلحة خفيفة ومتوسطة".

وأضاف، أن "قوة امنية دخلت الى المنطقة في محاولة للسيطرة على الوضع واعتقال مثيري النزاع".

