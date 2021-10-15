شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوامر ملكية.. الملك سلمان يعين وزيرين جديدين للحج والصحة وقائداً للقوات المشتركة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة، مجموعة من الأوامر الملكية، كان أبرزها أعفاء وزير الصحة توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة من منصبه وتعيين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل بدلاً منه.

