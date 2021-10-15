حكومة لبنان توجه بضرورة الإسراع فى إجراء التحقيقات الخاصة باشتباكات طيونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

بحث رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي مع وزير العدل هنرى خوري ملف أحداث الاشتباكات التي جرت أمس في منطقة الطيونة ببيروت وجرى التشديد على ضرورة الإسراع في التحقيقات التي بدأت لكشف التفاصيل الكاملة لما جرى وإحالة المعنيين والضالعين في الاعتداء على القضاء المختص. وفق بيان صحفى للمجلس. وفق واس.



كما اطلع رئيس مجلس الوزراء من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوى، على أجواء مداولات مجلس الأمن المركزي امس، واجتمع ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم واطلع منه على الإجراءات التي يتخذها الجيش.

وبالنسبة للشأن المالي فقد أجرى رئيس مجلس الوزراء مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عرضا أوليا للخطة الاقتصادية التي سيقدمها لبنان إلى صندوق النقد الدولي، على أن تعقد اللجنة الوزارية المختصة اجتماعات في الأيام المقبلة لإنهاء كل التفاصيل، وبحث رئيس الحكومة مع وزير المال يوسف خليل المراحل الاخيرة من اعداد موازنة العام 2022.