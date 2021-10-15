شكرا لقرائتكم خبر عن عليها رائدة فضاء.. الصين تطلق مركبة لمحطتها الفضائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الصين اليوم الجمعة، صاروخا يحمل مركبة تقل ثلاثة رواد فضاء بينهم امرأة إلى نواة لمحطة فضاء مستقبلية حيث سيعيشون ويعملون لمدة ستة أشهر وذلك في أطول دوران في مدار لرواد فضاء صينيين إلى الآن.

وحمل صاروخ من طراز مارش-2إف مركبة الفضاء شنتشو-13 من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية في إقليم قانسو بشمال غرب الصين في الساعة 12:23 صباحا بتوقيت بكين.

وبدأت الصين تشييد ما سيكون أول محطة فضاء دائمة لها في أبريل بإطلاق الوحدة تيانخه، أول وأكبر وحدات المحطة الثلاث.