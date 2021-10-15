شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص تعلن اتخاذها عدة إجراءات ضد الهجرة غير الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم قبرص اتخاذ عدة إجراءات ضد الهجرة غير الشرعية إليها، بحسب ما أعلنه وزير الهجرة القبرصي نيكوس نوريس، اليوم الجمعة، في الإذاعة القبرصية.

وقال الوزير إن أكثر من 800 مهاجر وصلوا إلى قبرص في الأيام القليلة الماضية،

ولم يذكر نوريس الإجراءات التي ينبغي اتخاذها.

وأقامت الجزيرة بالفعل حاجزا طوله أحد عشر كيلومترا، على طول الخط الفاصل بين الجزء الجنوبي من الجزيرة، وشمال قبرص التي تحتلها القوات التركية.

ويقع سياج الأسلاك الشائكة غربي العاصمة المقسمة نيقوسيا، والغرض منه هو منع المهاجرين من القدوم عبر تركيا إلى الشمال القبرصي التركي ثم إلى الجنوب منها، وبالتالي الوصول إلى الأراضي التي يسيطر عليها الاتحاد الأوروبي.