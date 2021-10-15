شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين إثر إطلاق نار بالمطار الدولي في مكسيكو سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال قائد شرطة العاصمة المكسيكية، إن إطلاق نار وقع في محيط الصالة رقم 2 بالمطار الدولي بمدينة مكسيكو سيتي صباح اليوم الجمعة وإن شخصين أصيبا في الحادث وتم اعتقال شخص مشتبه به.

وذكر قائد الشرطة عمر جارسيا حرفوش على تويتر، إن حياة الشخصين المصابين ليست في خطر، مشيرا إلى أن الضباط أطلقوا الرصاص على المشتبه به وأصابوه قبل أن اعتقاله.

وبين مسؤولون إن الحادث وقع على الأرجح إثر محاولة سطو مسلح حيث أطلق حارس شخصي الرصاص لصد شخص مسلح كان يركب دراجة نارية. ولم يتضح على الفور ما إذا كان المشتبه به أو آخرون أطلقوا الرصاص أيضا.

وأوضح المركز الإعلامي للمطار، إن العمل في المطار، وهو الأكبر في المكسيك، لم يتأثر بالحادث.