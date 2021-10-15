شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني» يحذر من جرائم الإبادة الجماعية لمليشيا الحوثي في «العبدية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏ أكد معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، مواصلة مليشيا الحوثي التنكيل بأهالي مديرية العبدية بعد حصار مطبق منذ قرابة شهر، وقصف النساء والأطفال في المنازل بالصواريخ البالستية وقذائف الهاون ومختلف أنواع الأسلحة، في جرائم حرب وإبادة جماعية، وجرائم ضد الانسانية وسط صمت دولي وأممي غير مفهوم ولا مبرر.

‏وذكر أن المصادر المحلية تؤكد ارتفاع موجة النزوح "الداخلي" من مناطق (الشيب والحجلة وثمدة والمذود والعر)، جنوب وجنوب شرق مديرية العبدية، بعد تعرض القرى الآهلة بالسكان لقصف واستهداف ممنهج ومتعمد من مليشيا الحوثي الارهابية، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

‏وحذر الإرياني من جرائم إبادة جماعية ترتكبها مليشيا الحوثي بحق أبناء المديرية بعد تهديدات أطلقتها عبر وسائل إعلامها، ومن كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء استمرار الحصار الجائر، ورفض المليشيا فتح ممرات آمنة للمدنيين في استباحة للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

كما عبر عن استغرابه من وقوف العالم موقف المتفرج من جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها مليشيا الحوثي في مديرية العبدية، وتجاهله لمأساة المدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن، والذي يعد بمثابة ضوء أخضر للمليشيا، للاستمرار في قتل وحصار وتجويع والتنكيل بالمدنيين.