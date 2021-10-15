انت الان تتابع خبر الشرطة يهزم نفط البصرة في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-10-15 | 20:27
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حقق نادي الشرطة، اليوم الجمعة، فوزاً على نادي نفط البصرة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز.
وافتتح نفط البصرة شريط الأهداف عبر لاعبه حيدر عبد الرحيم في الدقيقة السابعة من المباراة، فيما عادل علاء عبد الزهرة النتيجة للشرطة عند الدقيقة 54 من عمر اللقاء.
وجاء الهدف الثاني للقيثارة عبر اللاعب فهد يوسف في الدقيقة60 ، أما الهدف الثالث فسجل عن طريق اللاعب محمد المواس في الدقيقة 80 من المباراة.
وجاء الهدف الثاني للقيثارة عبر اللاعب فهد يوسف في الدقيقة60 ، أما الهدف الثالث فسجل عن طريق اللاعب محمد المواس في الدقيقة 80 من المباراة.
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