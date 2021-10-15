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الشرطة يهزم نفط البصرة في ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-10-15 | 20:27

الشرطة يهزم نفط البصرة في ممتاز الكرة

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حقق نادي الشرطة، اليوم الجمعة، فوزاً على نادي نفط البصرة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز.
وافتتح نفط البصرة شريط الأهداف عبر لاعبه حيدر عبد الرحيم في الدقيقة السابعة من المباراة، فيما عادل علاء عبد الزهرة النتيجة للشرطة عند الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

وجاء الهدف الثاني للقيثارة عبر اللاعب فهد يوسف في الدقيقة60 ، أما الهدف الثالث فسجل عن طريق اللاعب محمد المواس في الدقيقة 80 من المباراة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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