لاعب الكيوكوشنكاي مصطفى وهيب يناشد الكاظمي بسبب بطولة العالم

وتقام بطولة العالم في لعبة الكيوكوشنكاي تحديداً في شهر تشرين الثاني المقبل في دولة بولندا.

وقال وهيب في تصريح لـ الخليج 365، إن "وزارة الشباب والرياضة وعدت أكثر من مرة بإزاحة كافة المعوقات التي تعترض اللاعبين وتمنعهم من المشاركة في البطولات الخارجية لكن دون جدوى".



وأضاف، أن "مشاركة العراق في بطولة العالم المقررة في بولندا مهددة بالإلغاء؛ بسبب غياب الدعم الحكومي، إضافة إلى أن اللاعبين لا يملكون المال الذي يؤهلهم للمشاركة في البطولة على حسابهم الخاص"، مؤكداً أن "اللاعبين واتحاد اللعبة أمام مفترق طرق الآن".

وناشد وهيب، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزارة الشباب والرياضة "بدعم الرياضات الفردية، وتوفير الإمكانات الكافية لها لتحقيق نتائج نوعية في المحافل الدولية".



وشارك وهيب في بطولة آسيا ب‍إيران، وحصل على المركز الأول في العام 2015، ومن ثم حصد المركز الأول أيضاً في بطولة الكأس الذهبي المقامة في ايران عام 2016.

وهيب شارك ايضاً في بطولة العرب ب ‍‍لبنان، وحصل على المركز الثاني وجائزة أسرع ضربة قاضية، وفي 2018 شارك في بطولة العرب في تونس، حصل خلالها على المركز الثاني أيضا، وجائزة أسرع ضربة قاضية.