حكمان عراقيان يقودان نهائي بطولة جنوب آسيا

أسند الاتحادُ الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، مهمة قيادة نهائي بطولة جنوب آسيا لحكمين عراقيين.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "الاتحادُ الآسيوي لكرة القدم اسند مهمةً تحكيميةً جديدةً لحكم الوسط الدولي ( يوسف سعيد ) وزميله الحكم الدولي المساعد ( أحمد صباح ) لقيادة المباراة النهائية بين (النيبال والهند) التي ستقام غداً السبت الموافق ( 16/10/2021 )".



وأضاف، أنه "تم تكليفُ الحكم الدولي ( يوسف سعيد ) ليكون حكماً رابعاً للمباراة، فيما سيكون (أحمد صباح) حكماً مساعداً ثانياً، على أن يقود المباراة الحكم السعودي ماجد الشمراني، وعمر الجمل مساعداً أول".

