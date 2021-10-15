السلطات اللبنانية تعثر على شابان وطائرة تدريب مدنية سقطت بمنطقة جبيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

عثرت فرق الانقاذ في لبنان، على طائرة التدريب المدنية المنكوبة التي سقطت أمس الأول في البحر قبالة شاطئ حالات بمنطقة جبيل بمحافظة جبل لبنان وعلى متنها شخصين.



وقال رئيس وحدة الإنقاذ البحري، سمير يزبك، إن "الجيش عثر على الطائرة المدنية التي سقطت وحدد موقعها من خلال المركب المجهز بتقنية Sonar ويعمل على انتشالها"

بدورها، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن "وحدات من القوات البحرية وفوج مغاوير البحر تمكنت من العثور على الطائرة المدنية التابعة لنادي الطيران اللبناني والتي سقطت قبل يومين في البحر قبالة حالات، وتم انتشال جثتي الضحيتين اللذين كانا على متنها على بعد 1200 متر من شاطئ حالات وعمق 30 مترا".