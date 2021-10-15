شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الفلسطينية: تدريبات الاحتلال فى يعبد تجاوز لجميع الخطوط الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، والليلة الماضية، مناورات عسكرية في أطراف بلدة يعبد وقرية كفيرت غرب جنين، معتبرة إياها تصعيدا خطيرا في عدوان الاحتلال ومستوطنيه المتواصل ضد أبناء شعبنا وتجاوزا لجميع الخطوط الحمراء.



وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الموقعة ولقواعد الصراع المألوفة.