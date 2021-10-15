الرئيس التونسى يشهد مراسم إحياء الذكرى الـ58 لعيد الجلاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

شهد الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الجمعة مراسم إحياء الذكرى الـ58 لعيد الجلاء، وذلك بروضة الشهداء بمدينة بنزرت.



وأدى الرئيس التونسى تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، ثم استعرض تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة قبل التوجه إلى النصب التذكاري، حيث وضع إكليلا من الزهور وتلا الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء الأبرار.

وحضر الموكب نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة التونسية وعماد مميش وزير الدفاع الوطنى والسادة أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وسمير عبد اللاوى والى بنزرت.

ويحيى التونسيون اليوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر 2021 الذكرى الـ58 لعيد الجلاء وهو تاريخ جلاء آخر جندى فرنسى من الأراضى التونسية عام 1963.

وتعتبر الحكومة التونسية عيد الجلاء يوم عطلة رسمى لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة ويتم فيه تعطيل الدراسة.