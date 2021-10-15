شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن فرحان :المحادثات مع إيران كانت "ودية" لكنها لم تحقق تقدمًا ملموسًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، إن المحادثات بين السعودية وإيران كانت ”ودية“ لكنها لم تحقق تقدمًا ملموسًا.



وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأمير فيصل في واشنطن أثناء زيارته للولايات المتحدة، تحدث فيه عن الكثير من القضايا بما في ذلك التطورات الإقليمية.

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن ”إيران تسرّع من أنشطتها النووية، وتُدخل المنطقة في مرحلة بالغة الخطورة“، وسط جهود لإعادة طهران إلى الاتفاق النووي الموقع، العام 2015.