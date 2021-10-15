صحيفة فلسطينية: إسرائيل طلبت تسجيلا مصورا لجنودها الأسرى لدى حماس في غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

كشفت صحيفة فلسطينية اليوم الجمعة عن طلب تقدمت به إسرائيل عبر مصر، للحصول على تسجيل مصور لجنودها المأسورين لدى حماس، منذُ العام 2014.



ونقلت صحيفة ”الأيام“ ، عن مصادر مطلعة قولها إن ”مصر نقلت لحركة حماس خلال زيارة وفد كبير منها للقاهرة، طلباً إسرائيليا للحصول على تسجيل مصور يوثق مصير اثنين من أسراها الذين تحتجزهم حماس، وهما الجنديان شاؤول أرون، وهدار غولدن“.

وبين المصدر أن“ حركة حماس ردت على الطلب الإسرائيلي بضرورة أن يكون مقابله إطلاق سراح جميع الأسيرات والأطفال والمرضى وأسرى صفقة وفاء الأحرار، التي أعادت إسرائيل اعتقالهم خلال السنوات الماضية“.