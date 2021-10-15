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روسيا تتهم أمريكا بمحاولة انتهاك المياه الإقليمية في بحر اليابان

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أحبطت سفينة عسكرية روسية محاولة مزعومة من المدمرة الأمريكية يو.إس. إس تشافي لانتهاك المياه الإقليمية الروسية في بحر اليابان، وفق ما نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع.

 

ووقع الحادث خلال مناورات بحرية روسية صينية في بحر اليابان.

 

وقالت الوزارة إن طاقم السفينة الروسية الأميرال تريبوتس ”حذر على قناة اتصال دولية من عدم جواز مثل هذه التحركات، وأبلغ المدمرة الأمريكية بأنها دخلت منطقة مغلقة أمام حركة الملاحة بسبب التدريبات بنيران المدفعية“.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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