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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تتهم أمريكا بمحاولة انتهاك المياه الإقليمية في بحر اليابان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021
الخليج 365- متابعات
أحبطت سفينة عسكرية روسية محاولة مزعومة من المدمرة الأمريكية يو.إس. إس تشافي لانتهاك المياه الإقليمية الروسية في بحر اليابان، وفق ما نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع.
ووقع الحادث خلال مناورات بحرية روسية صينية في بحر اليابان.
وقالت الوزارة إن طاقم السفينة الروسية الأميرال تريبوتس ”حذر على قناة اتصال دولية من عدم جواز مثل هذه التحركات، وأبلغ المدمرة الأمريكية بأنها دخلت منطقة مغلقة أمام حركة الملاحة بسبب التدريبات بنيران المدفعية“.