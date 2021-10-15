اليونان ومالطا تشددان على حماية الحدود وإعادة المهاجرين لدولهم

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا - (د ب أ):

تحتفظ اليونان ومالطا بالحق في مواصلة حماية حدودهما بفعالية ضد الهجرة غير الشرعية وإعادة المهاجرين إلى بلادهم الأصلية.

أعلن عن ذلك الوزيران المسؤولان عن الهجرة في البلدين، نوتيس ميتاراكيس وبيرون كاميليري، في اجتماع عقد في مالطا اليوم الجمعة.

وطالب الوزيران بأن يضمن قانون الهجرة الجديد للاتحاد الأوروبي، وهو رهن المفاوضات حاليا، التوزيع العادل للمهاجرين الذين يصلون للتكتل، وفقا لميتاراكيس.

وأضاف ميتاراكيس أن "الميثاق الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء قيد المفاوضات ليس شرطا مسبقا لاتخاذ إجراءات في مجالات العلاقات الخارجية وإدارة الحدود والعودة".

ولم يذكر الوزيران بشكل صريح ما يطلق عليه بعمليات المنع والإعادة التي تجرى بين الساحل التركي والجزر اليونانية، مع التزام السلطات اليونانية الصمت.

وأفادت تقارير بأن الحكومة اليونانية زادت من قوات خفر السواحل عند الحدود مع تركيا في الأشهر القليلة الماضية. ووفقا للتقارير، يتم إجبار القوارب التي تحمل مهاجرين للعودة إلى تركيا.

وينظر إلى المنع والإبعاد بدون مراجعة مسبقة لطلب اللجوء، بأنه غير قانوني بموجب القانون الدولي.