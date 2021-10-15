"المصريين بالسعودية" يكشف تفاصيل قرار المملكة برفع الإجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، إنه ابتداء من يوم الأحد 17 أكتوبر 2021 الموافق 11 ربيع أول 1443 ستطبق المملكة تخفيفًا لإجراءات فيروس كورونا بناء على البيان الصادر من وزارة الداخلية اليوم الجمعة.

وأضاف حنفي، في تصريحات له، اليوم الجمعة، أن بيان الوزارة نص على:

أولًا: عدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة فيما عدا الأماكن المستثناة - مع الاستمرار في الالتزم بارتدائها في الأماكن المغلقة.

ثانيًا: يتم تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح (كوفيد-19) وفق الآتي:

1- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في أروقة المسجد كافة، والاستمرار في استخدام تطبيق (اعتمرنا) أو(توكلنا) لأخذ مواعيد العمرة والصلاة.

2- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في أروقة المسجد كافة والاستمرار في استخدام تطبيق (اعتمرنا) أو(توكلنا) لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة.

3- إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السنيما ونحوها.

4- السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها دون تقييد للعدد مع أهمية تأكيد تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ثالثًا: يشترط التحصين بجرعتين لدخول المواقع والأنشطة كافة المشار إليها أعلاه في (ثانيًا) ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنين بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا) مع الالتزام من الجميع بالإجراءات الاحترازية المطبقة بما فيها ارتداء الكمامة.

رابعًا: يستمر تطبيق التباعد وارتداء الكمامات في المواقع التي لا يمكن التحقق فيها من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق (توكلنا).

خامسًا: تعد هيئة الصحة العامة (وقاية) الإجراءات الوقائية الواحب الالتزام بها لجميع الأنشطة المذكورة في البند (ثانيا).

سادسًا: التأكيد القطاعين العام والخاص وما في حكمهما بالتحقق من حالة التحسين في تطبيق (توكلنا) لجميع من يرغب في الدخول للمنشأة.

سابعًا: تأكيد الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه بتطبيق العقوبات المقررة في حق المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة.

ثامنًا: تتابع وزارة الصحة السعودية أعداد الحالات المرضية المنومة بسبب الإصابة بمرض (كوفيد-19) وبالذات العناية المركزة والرفع عما يلزم في حال الحاجة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية على مستوى المدن أو المحافظات أو المناطق في المملكة.

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