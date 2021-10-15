بالصور.. غلق إداري لقسمي الحضانات والأشعة بمستشفى خاص بقطور

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

أصدرت مديرية الصحة بالغربية، قرارًا بإغلاق غرف العمليات الجراحية وقسمي الحضانات والأشعة بمستشفى خاص بقطور إداريا، لإدارتهما بدون ترخيص ومخالفة الاشتراطات، وتدني تطبيق معايير الجودة، وعدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى والتلوث، وعدم الالتزام بسياسة فصل النفايات الطبية.

وأشار الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل الوزارة، إلى أنه جرى تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور حامد محمود، ورئاسة الدكتور بيشوي سامي ومفتشي العلاج الحر بإدارة قطور، والدكتور أحمد الشرقاوي، لتقييم عملية تطبيق قواعد مكافحة العدوى واستيفاء اشتراطات الترخيص، وعمل تقرير بذلك لعرضه على الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار قرار بالغلق.