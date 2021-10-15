أمريكا تسجل 8ر44 مليون حالة إصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم الجمعة بنسبة 2ر0% مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 8ر44 مليون، اعتبارا من الساعة 7:08 صباحًا بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

تطابقت زيادة حالات الإصابة على المستوى الوطني مع متوسط الزيادة اليومية بنسبة 2ر0% خلال الأسبوع الماضي.

سجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 8ر4 مليون، بزيادة 1ر0% عن نفس الفترة مقارنة باليوم السابق.

شهدت ولاية ماين زيادة بنسبة 8ر0% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس الفترة من أمس، ليصل العدد الإجمالي إلى 96640 حالة .

شهدت ولاية فلوريدا تسجيل أكبر عدد وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ 408 حالات.