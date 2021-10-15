استسلام 13 ألفا من عناصر بوكو حرام

ونقلت - وكالة الأنباء النيجيرية - اليوم تأكيد نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية، برنارد أونيوكو، خلال مؤتمر صحفي له أنه تم خلال تلك الفترة شن العديد من العمليات العسكرية ضد عناصر بوكو حرام.
وأشار المسؤول النيجيري، في السياق إلى مقتل 29 واعتقال 13 إرهابيًا آخرين، ومصادرة كميات كبيرة من الذخيرة خلال الفترة ذاتها.
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