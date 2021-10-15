بوتين قلق من امتداد نفوذ الجماعات المسلحة إلى دول آسيا الوسطى

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ 22 دقيقة

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة من احتشاد جماعات متشددة وإرهابية في شمال أفغانستان، موضحاً أن تنظيم داعش الإرهابي وحده ينشر ألفي عنصر في هذه المنطقة.

وقال الرئيس الروسي في قمة اتحاد الدول المستقلة الذي يضم تسع دول عقب انهيار الاتحاد السوفيتي والتي عقدت عن بعد: “احتشاد جماعات متشددة وإرهابية قرب حدود اتحاد الدول المستقلة واضح”.

وأوضح بوتين أمام القادة ورؤساء الوزراء من بيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزيا وأرمينيا وأذربيجان ومولدافيا وطاجكستان وأوزبكستان أن هذه الجماعات تتمثل في تنظيم “داعش” والحركة الإسلامية في أوزبكستان وجماعة أنصار الله في طاجكستان وتنظيم القاعدة وجماعات أخرى.

وقال “وفقاً لبياناتنا، ينشر تنظيم داعش وحده ألفي عنصر في شمال أفغانستان”.

وأوضح بوتين أن “قادة الإرهابيين يحيكون الخطط لمد نفوذهم على دول آسيا الوسطى وخاصة المناطق الروسية”.

وتراهن الجماعات المتشددة والإرهابية على “التحريض على النزاعات العرقية والطائفية والكراهية الدولية”، وفقاً لما قاله الرئيس الروسي.

وحذر “الإرهابيون يحاولون التوغل في أراضي اتحاد الدول المستقلة وحتى في هيئة لاجئين”.

وتقع دول اتحاد الدول المستقلة وأوزبكستان وطاجسكتان على الحدود مع أفغانستان وتركمنستان.