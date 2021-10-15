أذربيجان تتهم إيران بمساعدة أرمينيا في تهريب المخدرات إلى أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

اتهم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، الجمعة، إيران بمساعدة أرمينيا في تهريب المخدرات إلى أوروبا، في كلمة له خلال قمة رابطة الدول المستقلة.



وقال علييف في كلمته خلال قمة الرابطة التي عُقدت عبر شبكة الانترنت ”إن أرمينيا تتواطأ مع إيران في الأراضي المحتلة السابقة لأذربيجان، والتي جرى تحريرها بعد معركة ناغورنو كاراباخ ضد أرمينيا“.

وأضاف الرئيس الأذربيجاني وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، أن ”إقليم ناغورنو كاراباخ استُخدم لتهريب المخدرات إلى أوروبا لمدة 30 عامًا تقريبًا“.