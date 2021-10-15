إيران تشهد ولادة نحو 800 طفل من أمهات قاصرات خلال 6 أشهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

كشفت الاحصائيات الرسمية لمنظمة التسجيل المدني الإيراني، عن ولادة قرابة 800 طفل من أمهات تتراوح أعمارهن بين 10 و14 سنة في إيران خلال النصف الأول من العام الجاري.



وتظهر الإحصائيات، التي نشرها موقع إذاعة ”فردا“ المُعارض، أنه ”في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وُلد 791 طفلاً لأمهات تتراوح أعمارهن بين 10 و14 عامًا، وفي الفترة نفسها ولد 36 ألف و562 طفلاً لأمهات تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا“.

وقال السجل الوطني، اليوم الجمعة، إن تلك الإحصاءات والأرقام هي أرقام أولية وقد تتغير في المراجعات المستقبلية.