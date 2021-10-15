السلطات السعودية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة إلى المملكة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أحبطت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، تهريب 1.5 كيلو غرام من مادة ”الكوكايين“ المخدرة، عُثر عليها داخل أحشاء مسافرين قدما إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وميناء جدة الإسلامي.



وقالت ”هيئة الزكاة والضريبة والجمارك“ في بيان رسمي إنها أحبطت عمليتي تهريب هذه المادة، حيث عُثر على 91 كبسولة تحتوي على 855 غراما مخبأة داخل أحشاء مسافر دخل المملكة على إحدى الرحلات القادمة عبر مطار الملك خالد الدولي.

وأضافت أنه عُثر على الكمية المتبقية وهي أكثر من 658 غراما مُخبأة في أحشاء مسافر آخر قدم عبر الميناء.