إيران تعلن عزمها تزويد قوات بحرية الحرس الثوري بصواريخ كروز يصل مداها لـ 2000كم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، عزمه ”تجهيز قواته البحرية بصواريخ من طراز كروز يبلغ مداها ألفي كيلو متر“.



وقال القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، خلال جولة على القوات البحرية في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز: ”سيتم تجهيز القوة البحرية بصواريخ كروز بطول 2000 كيلومتر“.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة للحرس الثوري: ”وحداتنا القتالية في جهوزية تامة وقادرة على مواجهة أي تهديد بشكل سريع“.