حاولت إختراق المياه الإقليمية .. روسيا تعلن عن تصديها لـ «مدمرة أمريكية»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت روسيا أن قواتها تصدت اليوم الجمعة لمحاولة مدمرة أمريكية خرق المياه الإقليمية للبلاد في بحر اليابان قرب ميناء فلاديفوستوك.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن المدمرة Chafee التابعة للبحرية الأمريكية التي وصلت بحر اليابان قبل عدة أيام اقتربت، في الساعة الخامسة تقريبا بعد ظهر اليوم، من المياه الإقليمية الروسية وحاولت خرق حدود البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "الأميرال تريبوتس" التابعة للبحرية الروسية، عندما رصدت اقتراب المدمرة الأمريكية من الحدود، وجهت إليها عددا من الإنذارات.

وأكد البيان أن طاقم "الأميرال تريبوتس" حذر المدمرة الأمريكية عبر قناة اتصال دولي من أن تصرفاتها غير مقبولة، ونبه لـChafee إلى أنها تتواجد في منطقة مغلقة للإبحار بسبب إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين فيها تشمل رمايا.

غير أن Chafee لم تتجاوب مع هذه الإنذارات، وبدلا عن مغادرة المنطقة المغلقة رفعت أعمالا تشير إلى الاستعدادات لإقلاع مروحية من متنها (ما يعني أنها لا تستطيع تغيير المسار وسرعة الإبحار) وحاولت خرق الحدود الروسية.

من جانبها، توجهت السفينة الروسية في هذه الظروف صوب المدمرة الأمريكية بغية إبعادها عن المياه الروسية، وذلك ضمن إطار قواعد الملاحة البحرية الدولية، حسب ما جاء في البيان.

ولفتت الوزارة إلى أن Chafee، عندما أن اقتنعت بعزم طاقم السفينة الروسية على منع خرق الحدود، غيرت مسافرها وبدأت الإبحار بالاتجاه المعاكس في 17.50 تقريبا.

وكشف البيان أن المدمرة الأمريكية غيرت مسارها عندما تقلصت المسافة بينها والسفينة الروسية إلى أقل من 60 مترا فقط.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو وثق ملابسات الحادث.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية تصرفات المدمرة الأمريكية بأنها تمثل انتهاكا صارخا للأنظمة الدولية لمنع التصادم في البحار والاتفاقية المبرمة بين حكومتي موسكو وواشنطن عام 1972 بشأن تفادي الحوادث في عرض البحر وفي المجال الجوي فوقه.

وكانت المدمرة البريطانية Defender قد خرقت في يونيو الماضي المياه الإقليمية الروسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، ما دفع سفنا تابعة للبحرية الروسية إلى إطلاق طلقات تحذيرية تجاهها.