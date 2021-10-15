شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات في إيطاليا بسبب فرض قواعد صارمة على العمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طبقت حكومة رئيس وزراء إيطاليا، ماريو دراجي على العمال بعضا من أكثر القواعد صرامة لمكافحة فيروس كورونا، اعتبارا من اليوم الجمعة، مما أثار احتجاجات متفرقة في مختلف أنحاء إيطاليا.

وأدت المظاهرات إلى إبطاء حركة المرور في بعض من المحاور الرئيسية، وفي مدينة تريستا، نظمت مجموعات من العمال إضرابا غير قانوني، وفي مدينة جنوة الإيطالية، منع المتظاهرون الوصول إلى واحد من الشوارع الرئيسية بالمدينة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.