شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. سفينة حربية روسية طاردت مدمرة أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت روسيا، إن إحدى سفنها الحربية طاردت مدمرة أمريكية حاولت انتهاك المياه الإقليمية الروسية، خلال مناورات بحرية بين روسيا والصين في بحر اليابان اليوم الجمعة، بحسب وكالة إنترفاكس للأنباء.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأمريكي،

فيما نقلت الوكالة عن وزارة الدفاع الروسية قولها، إن طاقم السفينة الروسية الأميرال تريبوتس أرسل إشارة تحذير بالراديو للسفينة الأمريكية تشافي وأبلغها بأنها "دخلت منطقة مغلقة أمام حركة الملاحة بسبب التدريبات بنيران المدفعية".

وقالت الوزارة في وقت سابق إن روسيا والصين أجرتا تدريبات بحرية مشتركة في بحر اليابان، وأجريتا تدريبات على طريقة العمل معا وتدمير ألغام العدو العائمة بنيران المدفعية.