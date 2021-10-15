شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدعو لتضافر الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت مملكة البحرين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في ولاية قندهار، بأفغانستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم، إن هذا الاعتداء الإرهابي الآثم يتنافى مع جميع الأعراف والمبادئ الدينية والأخلاقية، معربةً عن بالغ التعازي والمواساة، لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أكدت وزارة الخارجية، موقف مملكة البحرين الثابت الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره، داعيةً في الوقت نفسه إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله .