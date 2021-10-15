شكرا لقرائتكم خبر عن قلق ألماني بسبب وصول أعداد كبيرة من اللاجئين للبلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أثار وصول عدد كبير من المهاجرين واللاجئين إلى شرق ألمانيا، على مدار الأسابيع الماضية قلق الحكومة الألمانية، على نحو بالغ.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الجمعة، إن هناك مؤشرات على أن تهريب البشر عبر بيلاروس إلى بولندا ولاتفيا وليتوانيا "يسيطر عليه بفعالية النظام في مينسك"، مضيفة أن الحكومة الألمانية على اتصال وثيق للغاية مع مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي، وتدرس الأدوات اللازمة لدفع النظام في مينسك على تغيير تصرفه.

وإلى جانب العقوبات التي تم فرضها بالفعل في حزيران/يونيو الماضي، والتي "أثرت على النظام على نحو ملموس"، اقترحت الحكومة الألمانية تبني المزيد من العقوبات "من أجل التصدي لتهريب البشر والاستغلال السياسي للاجئين والمهاجرين".