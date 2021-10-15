انت الان تتابع خبر المبعوث الامريكي لشؤون ايران: نامل العودة الى الاتفاق النووي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، اليوم الجمعة، عن أمله بالعودة المتبادلة إلى تطبيق الاتفاق النووي الإيراني ، الذي انسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة عام 2018 معيدة فرض العديد من العقوبات على طهران.
وأعلن مالي أنه "يتطلع إلى مناقشة محاولة الولايات المتحدة التفاوض بشأن العودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي الإيراني خلال جولته في منطقة الخليج التي بدأت اليوم الجمعة، على أن تشمل كلا من الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية".
و أضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر أنه "سيناقش في الجولة، التي ستستمر حتى 21 تشرين الاول الجاري، قضايا إقليمية أخر إلى جانب الملف النووي".
و أضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر أنه "سيناقش في الجولة، التي ستستمر حتى 21 تشرين الاول الجاري، قضايا إقليمية أخر إلى جانب الملف النووي".