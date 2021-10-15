انت الان تتابع خبر المبعوث الامريكي لشؤون ايران: نامل العودة الى الاتفاق النووي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، اليوم الجمعة، عن أمله بالعودة المتبادلة إلى تطبيق الاتفاق النووي الإيراني ، الذي انسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة عام 2018 معيدة فرض العديد من العقوبات على طهران.