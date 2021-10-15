العراق يترأس المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان

بغداد - ياسين صفوان - ترأس الممثل الدائم للعراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365،ان " السفير عبدالكريم هاشم مصطفى، الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ترأس المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان لهذا العام يومي 11 و12/تشرين الأول/2021، وتركزت مناقشات وفعاليات المنتدى في دورته لهذا العام 2021 على الممارسات الجيدة، والدروس المستفادة والتحديات في مكافحة جائحة COVID-19 مع التركيز بشكل خاص على التعاون والتضامن الدوليين، ومن منظور حقوق الإنسان ".



واضافت انه "شارك في هذه الدورة ما يقارب 40 متحدثاً من 30 دولة من مناطق جغرافية مختلفة، تحدثوا عن خبراتهم وآرائهم وإجراءات دولهم في التعامل مع الوباء، وقد شارك من العراق كل من الدكتور علاء علوان، بصفته نائب رئيس مكتب مجموعة الدول الأعضاء المعنية بتعزيز استعداد منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية والاستجابة لها، كمتحدث رئيس في اليوم الأول من المنتدى، بمداخلة بعنوان "التحديات والدروس المستفادة في الاستعداد لمواجهة الوباء والاستجابة لها". والدكتور سيف البدر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في اليوم الثاني من المنتدى في الجلسة التي عقدت بعنوان "COVID-19 والحق في التنمية وحقوق التضامن"، بمداخلة بعنوان "الوعي الصحي بشأن COVID-19 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: العراق إنموذجاً".



واشارت الوزارة الى ان "العازف العراقي كريم وصفي شارك بعزف مقطوعة موسيقية في الجلسة الختامية للدورة. وإلى جانب الجلسات الرسمية عقدت خمسة أحداث جانبية خلال فترات استراحة الظهيرة وبعد نهاية الجلسات الرسمية مساءً".

