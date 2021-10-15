دولة مجاورة تخفف الاجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا

وقال مصدر بالوزارة إن "القرار صدر بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، وذلك نظرا للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات".

وكشف المصدر أنه من ضمن هذه الاحترازات التي تم تخفيفها، "عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، فيما عدا الأماكن المستثناة، مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة".



وأوضح المصدر أنه سيتم تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح "كوفيد-19"، ويتضمن التخفيف بشأن هذه الفئة ما يلي: أولا: السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد".

ويتضمن القرار كذلك "إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها".



وختم المصدر حديثه بالتأكيد بأن "هذه القرارات خاضعة للمراجعة الدورية وفق المستجدات المحلية والدولية".