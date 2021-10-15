انت الان تتابع خبر حصيلة نوعية للشرطة الاتحادية خلال الايام الماضية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في بغداد وكركوك وسامراء والنجف الأشرف حققت نتائج مثمرة في مختلف قواطع مسؤوليتها، من خلال تنفيذ عملياتها العسكرية والأمنية التي أسهمت وبشكل مباشر في تعزيز الأمن والاستقرار اذ تمكنت:

-تأمين الفعاليات الانتخابية وإعداد الأفلام الوثائقية والتوعوية والارشادية ( 20 مادة فديوية ) ، ( تصيم 8 بوسترات ارشادية)

- تغطية إعلامية لعمليات الاقتراع الخاص والعام واستطلاع آراء المواطنين ( ضمن كافة قواطع المسؤولية)

- إلقاء القبض على (3) مطلوب وفق المادة ٤ إرهاب

- القبض على (7) متهما بترويج وتعاطي المواد المخدرة

- القبض على (41) مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة

- القبض على عصابة للخطف وتحرير مختطف

- القبض على عصابة تتاجر بالآثار وضبط (50 ) قطعة اثرية واختام

- ضبط (252)غرام من مادة الكرستال المخدرة و(55) غم مادة الحشيشة

- رفع وإتلاف (22) عبوة ناسفة و(13) مسطرة تفجير و(13) قداحة تفجير

- رفع وإتلاف (20) صاروخ مختلف الأنواع

- رفع وإتلاف (8) قنبرة هاون مختلفة الأنواع

- رفع (3) رمانة يدوية

- تطهير (22) دونم

- حملات تبرع بالدم وحالات إنسانية(6)

- طباعة بوسترات تثقيفية توعوية (2000)

