المنافذ الحدودية تحبط محاولة تهريب مواد مخالفة للشروط بميناء ام قصر

وقالت الهيأة، في بيان ورد لـ الخليج 365،انه "بإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الاوسط من ضبط ثمانية حاويات منجزة معامالاتها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".واضافت انه "من خلال الكشف والتدقيق تبين وجود غش و تلاعب في التصريحة الكمركية وجميع المواد المضبوطة ممنوع من الاستيراد و معدة للتهريب".

واشارت الهيأة الى انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".