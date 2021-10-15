حزب الله: لن ننجر إلى حرب أهلية جديدة في لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

قالت جماعة حزب الله اللبنانية اليوم الجمعة إنها لن تنجر إلى حرب أهلية، بعد يوم من مقتل ثلاثة من أعضائها في أدمى أعمال عنف تشهدها البلاد منذ أكثر من عشرة أعوام.



وأوضح العضو البارز في الجماعة، هشام صفي الدين، في كلمة ألقاها أمام المشيعين خلال جنازة أحد ضحايا العنف: ”لن ننجر إلى حرب أهلية جديدة في لبنان، لكن بنفس الوقت لن نترك دماء شهدائنا تذهب هدرا“.