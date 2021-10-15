‪ السلطات السعودية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة إلى المملكة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

أحبطت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، تهريب 1.5 كيلو غرام من مادة ”الكوكايين“ المخدرة، عُثر عليها داخل أحشاء مسافرين قدما إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وميناء جدة الإسلامي.



وقالت ”هيئة الزكاة والضريبة والجمارك“ في بيان رسمي إنها أحبطت عمليتي تهريب هذه المادة، حيث عُثر على 91 كبسولة تحتوي على 855 غراما مخبأة داخل أحشاء مسافر دخل المملكة على إحدى الرحلات القادمة عبر مطار الملك خالد الدولي.

وأضافت أنه عُثر على الكمية المتبقية وهي أكثر من 658 غراما مُخبأة في أحشاء مسافر آخر قدم عبر الميناء.

وأكدت الهيئة أنها عثرت على هذه الكمية إثر اشتباهها بالمسافرين أثناء عمليات التفتيش، كما قامت بتوثيق الكميات التي تم ضبطها بصور نشرتها عبر حسابها في ”تويتر“.

وأشارت الهيئة إلى إصراراها على المضي في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة، وأنها تقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، تحقيقا لأحد أبرز مهامها المتمثل في أمن وحماية المجتمع.

وأحبطت السلطات السعودية المختصة في الآونة الأخيرة، عدة محاولات تهريب مواد مخدرة إلى المملكة، تمت محاولة تهريب وإدخال بعضها بشحنات ألواح حديدية، وبعضها بشحنات فواكه.

وقبل 3 أيام، أعلنت وزارة الداخلية إحباطها، بالتعاون مع دولة الإمارات، مخططا لتهريب أكثر من 1.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة، داخل شحنة محملة بالذرة، وتم إلقاء القبض على المتهمين، وهما مواطن ومقيم من الجنسية السورية.

وفي آب/ أغسطس الماضي، تمكنت السلطات من إحباط عملية تهريب كميات من مادة ”الكوكايين“ المخدرة، كانت مخبأة في أحشاء 6 مسافرين، قدموا إلى مطار الملك فهد بمدينة الدمام.

وبذات الشهر، تمكنت الهيئة في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، بلغت أكثر من 8.7 مليون حبة كانت مُخبأة في إرسالية ”كاكاو“.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أحبطت محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة من خلال ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، حيث كانت مخبأة داخل شحنة من فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

وتم بسبب هذه الشحنة إصدار قرار من المملكة بحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، حتى تقدم السلطات اللبنانية ضمانات بشأن إيقاف تهريب المخدرات نحو المملكة.

وتفرض السعودية عقوبات مشددة على مروجي ومهربي المخدرات تصل إلى الإعدام، ولا يمر عام دون تنفيذ مثل تلك الأحكام على مهربين من مختلف الجنسيات بعد إدانتهم وصدور أحكام قضائية قطعية ضدهم.