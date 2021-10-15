محامون تونسيون يقاضون المنصف المرزوقي.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

متابعات - السودان نيوز

أعلن عدد من المحامين التونسيين اليوم الجمعة عن رفع دعوى قضائية ضد الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي، داعين إلى ”فتح بحث جزائي ضده وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه جريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي“، بحسب ما جاء في نص الدعوى.



وأكد المحامون الذين رفعوا هذه الدعوى إلى النيابة العامة بالعاصمة تونس أن الرئيس التونسي المؤقت السابق تدخل يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر الجاري على قناة ”فرانس 24“ بصفته رئيسا سابقا، وعبر عن افتخاره بأن يكون السبب في تأجيل القمة الفرنكوفونية.

واعتبر المحامون في نص اللائحة التي تقدموا بها إلى القضاء أنه بعد تصريح المرزوقي وبعد تأجيل القمة، يعد ما أقدم عليه الرئيس السابق ”عملا عدوانيا أضر بمصالح البلاد لحرمانها من حضور عدد كبير من الدول التي كانت ستجلب وفودها أموالا كثيرة لإنفاقها في تونس، وتغذية الخزينة العامة للدولة بالعملة الصعبة“.

وأكد المحامون أن هذه الأفعال يصنفها القانون الجزائي التونسي في باب الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، المعاقب عليه بالفقرة السابعة من الفصل الخامس والفصل 60 وما بعده من فصول المجلة الجزائية التونسية، وبناء عليه تم رفع الدعوى القضائية من أجل فتح بحث جزائي ضد المرزوقي.

وكان المنصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، قد عبر عن مشاعر فخره إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد الثلاثاء الماضي، التوصية بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية لمدة عام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بجزيرة جربة، جنوب البلاد.

ويأتي قرار المحامين التونسيين مقاضاة المرزوقي غداة طلب رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الخميس، في كلمة خلال إشرافه على أول اجتماع مجلس وزاري، من وزيرة العدل بأن ”تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج“.

وقال سعيد إنه ”لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده“، بحسب تعبيره.